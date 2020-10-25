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إقفال طرح شهر أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

Time منذ ساعة
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إقفال طرح شهر أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي (مئتان وسبعون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي (مئتان وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782.8 مليون ريال سعودي (سبعمائة واثنان وثمانون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي (خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,650 مليار ريال سعودي (سبع مليارات وستمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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