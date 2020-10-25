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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عدة فئات عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا

Time منذ ساعة
Views 1558
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عدة فئات عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا

الرياض (صدى):
أكد استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية؛ لأن موسم الشتاء هذا العام مختلف عن أي موسم سابق.

وأوضح الدكتور باهبري خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم، مشددًا على أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة كبيرة.

وأشار "باهبري" إلى أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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