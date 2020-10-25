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توضيح من حقوق الإنسان حول الفرق بين الطفل المشرد والمعرض للانحراف

Time منذ ساعة
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توضيح من حقوق الإنسان حول الفرق بين الطفل المشرد والمعرض للانحراف

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان الفرق بين الطفل المشرد والذي يحتاج رعاية ، والمعرض للانحراف .

وقالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: : الطفل المشرد هو المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر,

وأضافت: النوع الثاني هو الطفل الذي يحتاج رعاية هو كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعاية والديه أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعص أو في في حكمهم وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.

وأشارت الهيئة إلى أن الطفل المعرض للانحراف هو المتواجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية والنفسية والجسدية أو التربوية للخطر.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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