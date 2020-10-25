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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعة
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 200.72 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بتعاملات السبت.

ووفق تجار، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 229.39 ريال (61.17 دولار)، مقابل 229.2 ريال (61.12 دولار)، السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 200.72 ريال (53.52 دولار) مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 172.05 ريال (45.88 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 133.81 ريال ( 35.82 دولار).

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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