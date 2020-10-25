وكالات (صدى):
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 200.72 ريال
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بتعاملات السبت.
ووفق تجار، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 229.39 ريال (61.17 دولار)، مقابل 229.2 ريال (61.12 دولار)، السبت.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 200.72 ريال (53.52 دولار) مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس.
أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 172.05 ريال (45.88 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 133.81 ريال ( 35.82 دولار).