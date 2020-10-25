وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض (صدى):
فتحت وزارة العدل باب التقديم على وظائف شاغرة على المرتبة الثامنة والسابعة والسادسة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وذلك في 13 منطقة ومحافظة بالمملكة .
وأوضحت "العدل " الوظائف المطلوبة بمسميات : باحث قانوني مساعد ، وباحث شرعي ، وفني دعم مساعد " لحملة الدبلوم سنتين كحد أني " ، ويشترط مايلي :
1- معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من الخارج .
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سبق له حضور " اختبار القدرة المعرفية "المحدد للجامعيين في الماجيستير والبكالوريوس ولا تقل الدرجة عن 80 % .
3- ألا يكون قد سبق التقدم لوظائف الوزارة وتمت الدعوة للمقابلة .
4- ارفاق ما يثبت الخبرات .
5- ارفاق السيرة الذاتية .
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من التاسعة صباح اليوم 8 / 3 / 1442 هـ ، وحتى 12 / 3 / 1442 هـ ، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .