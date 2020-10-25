فتح باب التقديم في برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة تطوير بوابة الدرعية برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج الذى يستهدف إكساب المرشحين مهارات متنوعة في مجالات عديدة بهدف تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجتمع الدرعية.
وأكدت الهيئة أن التقديم متاح للرجال والنساء، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة، ومنها التربية، وتخصصات الاتصالات والإعلام والتسويق، والتخصصات الإدارية، وتخصصات المالية والمحاسبة.
كما اشترطت على المتقدم أن يكون من حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة، ويفضل أن يكون المتقدم من سكان الدرعية أو من لهم صلة بالمنطقة.
وأضافت أن التقديم متاح الآن، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــا .