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فتح باب التقديم في برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج

Time منذ 34 دقيقة
Views 1424
فتح باب التقديم في برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة تطوير بوابة الدرعية برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج الذى يستهدف إكساب المرشحين مهارات متنوعة في مجالات عديدة بهدف تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجتمع الدرعية.

وأكدت الهيئة أن التقديم متاح للرجال والنساء، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة، ومنها التربية، وتخصصات الاتصالات والإعلام والتسويق، والتخصصات الإدارية، وتخصصات المالية والمحاسبة.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون من حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة، ويفضل أن يكون المتقدم من سكان الدرعية أو من لهم صلة بالمنطقة.

وأضافت أن التقديم متاح الآن، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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