جستنيه يحذر الاتحاد من أمر خطير قبل التعاقد مع احمد حجازي

ماجد محمد (صدى):
دعا الناقد الرياضي عدنان جستنبه، اليوم الأحد، إدارة نادي الاتحاد، للتأكد من سلامة أحد حجازي، وعدم إصابته بمرض مزمن.
وقال جستنيه عبر تويتر: "للعلم فقط مع التحية للرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي وللمدير التنفيذي لكرة القدم،تأكدوا من سلامة اللاعب من اصابة مزمنة يعاني منها كما جاء في هذا التقرير،اللهم اني بلغت اللهم فأشهد" .
وأضاف في تغريدة أخرى : "لست ضد التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي ولكن ضد مبالغة وكيل أعماله ، في العرض الذي قدمه،صحيح ان الوقت يمر بسرعة وهنا"بيت القصيد"لتحقيق مبتغى من انتظروا كل هذا الوقت ليصبح القرار في هذا الحالة تم اتخاذه لمصلحة الفريق وبالتالي لا توجد ملامة على إدارة لم يكن امامها إلا هذا الخيار.
وأشار جستنيه إلى تقرير كشف عن خضوع اللاعب لجراحة في الكاحل لعلاج إصابة كان يُعاني منها سابقًا وتحامل عليها في نهاية الموسم الماضي، وعلى إثر الجراحة غاب حجازي عن أول 11 جولة من الدوري في بداية الموسم.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن إنهاء إدارة نادي الاتحاد، لكامل الاتفاقات مع المحترف المصري أحمد حجازي لاعب وست برميتش الإنجليزي بالإعارة لمدة عام مع اتفاق خيار شراء العقد والتوقيع خلال ساعات.