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القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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