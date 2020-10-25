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بالفيديو.. المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف يعلن اعتزاله بشكل مفاجئ

Time منذ 54 دقيقة
Views 1627
بالفيديو.. المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف يعلن اعتزاله بشكل مفاجئ

وكالات (صدى):
أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف اعتزاله، أمس السبت، وذلك عقب تغلبه على منافسه الأمريكي جاستن غايتجي في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة المقامة بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة "UFC 254".

ولعب نور محمدوف نزاله الجديد بعد خوضه لـ 28 نزالا دون خسارة، ليصنف على أنه الأقوى، فيما فاز على الأمريكي غايتجي، الذي يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية.

ومن الجدير بالذكر، أن نور محمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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