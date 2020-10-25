بالفيديو.. المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف يعلن اعتزاله بشكل مفاجئ

وكالات (صدى):
أعلن بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف اعتزاله، أمس السبت، وذلك عقب تغلبه على منافسه الأمريكي جاستن غايتجي في بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة المقامة بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة "UFC 254".
ولعب نور محمدوف نزاله الجديد بعد خوضه لـ 28 نزالا دون خسارة، ليصنف على أنه الأقوى، فيما فاز على الأمريكي غايتجي، الذي يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية.
ومن الجدير بالذكر، أن نور محمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.