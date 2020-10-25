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بالفيديو.. مواطنة حاصلة على مؤهلات عليا لم تجد وظيفة فذهبت للزراعة بالباحة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1724
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بالفيديو.. مواطنة حاصلة على مؤهلات عليا لم تجد وظيفة فذهبت للزراعة بالباحة

علي القحطاني (صدى):
روت مواطنة تقطن في شرى بمنطقة الباحة، قصة تغلبها على الظروف وعدم انتظارها للوظيفة بمؤهلاتها العليا الحاصلة عليها لتعمل في مجال الزراعة الذي تهواه.

وقالت المواطنة عزة الخثعمي، أنها حاصلة على بكالوريوس كيمياء دبلوم حاسب، شهادة خدمة عملاء، لم تجد وظيفة بمؤهلاتها العلمية فلم تنتظر في مكانها واستغلت هوايتها في الزراعة.

وأوضحت المواطنة، أنها زرعت 1000 شتلة في الحوش الخاص بها، كما وصل عدد البيوت المحمية لديها 11 بيت محمي، فضلًا عن معرض، لافتة إلى أنها تنتوي عمل مزرعة سياحية؛ حيث طلبت من أمير الباحة الأمير حسام بن سعود أن يساعدهم في مشروعاتهم التي تهدف إلى تنشيط السياحة في المنطقة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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