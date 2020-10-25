مليشيا الحوثي تقصف مستشفى سرطان بتعز ومطالبات بتحرك دولي

فهمي محمد (صدى):
قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، مستشفى " الأمل " المخصص لعلاج الأورام، و" المستشفى السويدي للأطفال " في مدينة تعز باليمن.
وأسفر القصف عن إصابة عدد من العاملين، إضافةً إلى إصابة أجزاء من مستشفى " الأمل " بأضرار جسيمة، كما تسبب بحالة هلع كبير بين المرضى.
وأدان مركز حقوقي يمني قصف ميليشيا الحوثي المباشر للمستشفى، واصفا ما حدث بجريمة ضد الإنسانية تُوجب تحركاً دولياً تجاه الجرائم المُمنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.
وعبّرت منظمة " أطباء بلا حدود " عن صدمتها لاستهداف مستشفيين بقصف مدفعي حوثي في مدينة تعز، مكررة دعوتها إلى جميع الجماعات المسلحة المتورطة في أعمال عنف بتعز للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
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