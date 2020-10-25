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عبده خال: الدفاع عن الرسول ﷺ يكون بتنقية السيرة

Time منذ دقيقة
Views 1059
عبده خال: الدفاع عن الرسول ﷺ يكون بتنقية السيرة

الرياض (صدى):
علق الكاتب عبده خال على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تلاه من حملة للدفاع عن الرسول ﷺ.

وقال خال إن: " الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل الجاد في تنقية السيرة، وبعض الأحاديث من الصفات، والسلوكيات التي لا يمكن لها أن تكون ملتصقة بنبي الرحمة، وأخر المرسلين " .

وكانت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، قد أثارت موجة غضب، حيث سمح بنشر الرسوم المسيئة للأديان وخاصة بعد واقعة ذبح معلم فرنسي، رسم كاريكاتير مسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرا الأمر حرية تعبير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
علي عسيري
انتهى ماعد منه فايده ... ماعد يسر ولايستطيع يلعب حتى نصف شوط .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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