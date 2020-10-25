الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 47 دقيقة
Views 1490
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحول الى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..
علي عسيري
انتهى ماعد منه فايده ... ماعد يسر ولايستطيع يلعب حتى نصف شوط .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

عبده خال: الدفاع عن الرسول ﷺ يكون بتنقية السيرة
عبده خال: الدفاع عن الرسول ﷺ يكون بتنقية السيرة
Time منذ دقيقة Views 1053
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ 47 دقيقة Views 1490
أمطار رعدية على مكة تستمر حتى المساء
أمطار رعدية على مكة تستمر حتى المساء
Time منذ 49 دقيقة Views 1671
مقتل 8 أطفال بالرصاص والسواطير في هجوم استهدف مدرسة بالكاميرون
مقتل 8 أطفال بالرصاص والسواطير في هجوم استهدف مدرسة بالكاميرون
Time منذ ساعة Views 1846
أفغانستان تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة
أفغانستان تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة
Time منذ ساعتين Views 2492
الفيصلي يتعاقد مع لاعب الهلال لـ 4 مواسم
الفيصلي يتعاقد مع لاعب الهلال لـ 4 مواسم
Time منذ ساعتين Views 2387
مجرم يتفق مع أصدقائه لاغتصاب خطيبته
مجرم يتفق مع أصدقائه لاغتصاب خطيبته
Time منذ ساعتين Views 1004
تحت شعار " ليدز فيرست " مبادرة لتدريب السعوديات على " الجولف "
تحت شعار " ليدز فيرست " مبادرة لتدريب السعوديات على " الجولف "
Time منذ ساعتين Views 1910
الاتحاد يحسم ضم المصري أحمد حجازي
الاتحاد يحسم ضم المصري أحمد حجازي
Time منذ 3 ساعات Views 2565
تركت زوجته المنزل فانتحر!
تركت زوجته المنزل فانتحر!
Time منذ 3 ساعات Views 841