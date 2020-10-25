أفغانستان تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

كابول (صدى):
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل أبو محسن المصري، القيادي البارز في تنظيم القاعدة.
وكان أبو محسن المصري مُدرجا على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للإرهابيين المطلوبين، حيث ويُعتقد أنه كان الرجل الثاني في قيادة التنظيم، وكان القائد الأعلى للتنظيم في شبه القارة الهندية.
وكشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، أن أبو محسن، أُطلق عليه أيضا اسم حسام عبد الرؤوف، وهو مصري ولد عام 1958.
وكانت قد أصدرت الولايات المتحدة، في سبتمبر 2018، أمرا فيدراليا يقضي باعتقال المصري بعد اتهامه بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لتنظيم إرهابي أجنبي، والتآمر لقتل رعايا من الولايات المتحدة الأمريكية.