مطعم كويتي يزيل صورة ماكرون من على الأرض بعد انتهاء التصوير!

خالد الظفيري (صدى):
أقدم صاحب مطعم كويتي على التصرف بغرابة، حيث قام بوضع صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الأرض، لدهسها من قبل الزبائن، تنديدًا للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام بإزالتها من على الأرض فور الانتهاء من التصوير.
وانتقد البعض تصرف صاحب المطعم، ووصفوه بالمنافق والمتناقض، حيث يتصرف أمام الكاميرات وكأنه يندد بماكرون ومن ثم يجعل العاملين بالمطعم يزيلون صورته خلف الكاميرات.
وكانت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قد أثارت موجة غضب، حيث سمح بنشر الرسوم المسيئة للأديان وخاصة بعد واقعة ذبح معلم فرنسي، رسم كاريكاتير مسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعتبر ماكرون الأمر حرية تعبير.