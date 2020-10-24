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شاهد.. بيع 3 عقارات من تركة «الراجحي» بأكثر من مليار ريال في المزاد الـ 13

Time منذ 29 دقيقة
Views 1679
شاهد.. بيع 3 عقارات من تركة «الراجحي» بأكثر من مليار ريال في المزاد الـ 13

عادل الحربي (صدى):
كشفت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري لمجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عن تفاصيل المزاد العلني الـ 13، موضحة عدد العقارات التي تم بيعها ومبلغها.

وأوضحت عبر "تويتر"؛ إنه تم إسدال ستار المزاد الثالث عشر من مزادات تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي ببيع ثلاث عقارات بإجمالي: (1.026.157.456).

وقالت: "تم بيع (أرض العزيزية مول والمعارض) في المزاد العلني الثالث عشر من مزادات تصفية تركة صالح الراجحي بقيمة إجمالية: (586.530.000) ريال".

وأضافت: "تم بيع (أرض البرج) في المزاد العلني الثالث عشر من مزادات تصفية تركة صالح الراجحي بقيمة إجمالية بقيمة إجمالية: (338.338.400) ريال".

واستكملت: "تم بيع (أرض خام رقم 6 حي بدر) في المزاد العلني بقيمة إجمالية بقيمة إجمالية: (101.289.056) ريال".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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