مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قرر مواطن تحويل منزله لمتحف للسيارات الكلاسيكية شرقي محافظة عنيزة، حيث تعود بعض سيارات المتحف إلى 50 عاماً.
وقال المواطن في لقاء له مع قناة "الإخبارية" : هوايتي في جمع السيارات الكلاسيكية القديمة تعود إلى نحو 17 عاماً،وحرصت على تجميع تلك السيارات وصيانتها.
وأضاف " جاءت الفكرة من حرصي على المحافظة على تلك السيارات من التلف والشمس والمؤثرات الجوية، حيث خصصت جزءاً من منزلي وزوّدته بالمكيفات لحفاظ عليها.
وتابع " يقوم بزيارتها والتعرف عليها العديد من المهتمين، سواءاً كانوا عربا أم أجانب".