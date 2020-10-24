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مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)

Time منذ 21 دقيقة
Views 1513
مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قرر مواطن تحويل منزله لمتحف للسيارات الكلاسيكية شرقي محافظة عنيزة، حيث تعود بعض سيارات المتحف إلى 50 عاماً.

وقال المواطن في لقاء له مع قناة "الإخبارية" : هوايتي في جمع السيارات الكلاسيكية القديمة تعود إلى نحو 17 عاماً،وحرصت على تجميع تلك السيارات وصيانتها.

وأضاف " جاءت الفكرة من حرصي على المحافظة على تلك السيارات من التلف والشمس والمؤثرات الجوية، حيث خصصت جزءاً من منزلي وزوّدته بالمكيفات لحفاظ عليها.

وتابع " يقوم بزيارتها والتعرف عليها العديد من المهتمين، سواءاً كانوا عربا أم أجانب".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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