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الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

Time منذ ساعة
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الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

الرياض (صدى):
نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية . وأكدت أنّ جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مبينةً أنّ التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، لافتة النظر إلى أنّ تطعيم الإفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإنما يقلّل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أنّ الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. يُذكر أنّ هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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