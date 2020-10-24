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"فيفا" غير مهتم بالسوبر الأوروبي

Time منذ ساعة
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"فيفا" غير مهتم بالسوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن رفضه لتنظيم السوبر الأوروبي، مؤكدًا إنه غير مهتم بفكرة دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح إنفانتينو إن تركيز فيفا ينصب على نجاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية والتي ستقام بمشاركة 24 نادياً وستقام لأول مرة في الصين عام 2022.

وقال إنفانتينو في تصريحاته مؤخرًأ: «كرئيس لفيفا، أنا مهتم بكأس العالم للأندية وليس دوري السوبر. بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر ببايرن ميونيخ ضد ليفربول وليس ببايرن ضد بوكا جونيورز».

وأضاف: «ليفربول يملك 180 مليون مشجع حول العالم، وفلامنغو يملك 40 مليون مشجع، منهم 39 مليوناً في البرازيل. ربما يملك ليفربول 5 ملايين مشجع في إنجلترا و175 مليوناً حول العالم».

وتابع: «أرغب في وجود أندية من خارج أوروبا تملك فرصة الانتشار العالمي في المستقبل. هذه رؤيتي، بأن نملك 50 نادياً و50 منتخباً وطنياً بوسعهم أن يصبحوا أبطالاً للعالم».

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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