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«الحصيني» يُعلق على سحابة مرعبة في سماء مصر: «أكثروا من الاستغفار»

Time منذ 32 دقيقة
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«الحصيني» يُعلق على سحابة مرعبة في سماء مصر: «أكثروا من الاستغفار»

عادل الحربي (صدى):
نشر الباحث في المناخ والطقس؛ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، فيديو يرصد حالة الطقس في إحدى محافظات مصر.

وعلق "الحصيني" على الفيديو الذي أظهر تكون سحب ورعد وبرق وصفه المغردون بالمرعب،قائلا: "أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار".

وتابع : "بروق بور سعيد جمهورية مصر العربية مساء اليوم السبت 1442/37هـ مقطع متداول سحابة بروقها حاقة - برقها ما يفتر ".

وكان الأرصاد المصرية حذرت من تقلبات جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة؛ حيث ستشهد الأجوار أمطار وعواصف قوية على غرار الموجة التي ضربت مصر في بداية العام الجاري.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
المهم
نجح بالفلوس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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