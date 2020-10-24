بالفيديو.. خطورة تبادل الكمامات وترك المعقمات داخل السيارة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور عوض العمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية خطورة ترك تبادل الكمامات والمعقمات داخل السيارة، مؤكدا أنها تسبب ضرر ويصل الأمر إلى نشوب حرائق.
وقال العمري في تصريحات تليفزيونية أن تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا تحليل واقعي نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد الحالات التي وصلت إلى 40 مليون حالة علي مستوي العالم .
وفيما يخص تصريح وزير الصحة بأن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة ويجب الا نتهاون ،قال العمري :" تعودنا الشفافية الكبيرة من الوزارة، ويجب الالتزام بالمحاذير واتباع الإرشادات الوقائية ، ولبس الكمامات والتباعد الجسدي ، وسوف ننتصر علي معركة كورونا كما انتصرنا سابقا".
وأضاف أن: " اللقاح الصيني أثبتت التجربة الإماراتية فاعليته وأمانه ، وكذلك التجربة البرازيلة ، وتنتظر نتائج التجارب ".
ونصح بعدم وضع المعقمات داخل السيارات لأن التعرض لدرجة الحرارة العالية تؤدي إلى تغيير التركيبة الكيميائية ويكون غير فعال، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وجود المعقمات وحرائق السيارات لأنها مواد سريعة الاشتعال
وأكد أن الأصل في استخدام الكمامات هي استخدامها مرة واحدة ، ويمكن استخدامها مرة أخري بشرط فحص الكمامة والتأكد من عدم وجود ثقوب، ويجب ألاتكون رطبة ، كما يجب حفظها في كيس بلاستيك ، لافتا إلى أن الكمامات القماشية يجب غسلها يوميا بالماء والصابون ، ولايمكن استخدامها فترات طويلة لأنها تتسخ من الأسطح الخارجية وتصبح مضرة .