بالفيديو.. "فهد المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق فهد المولد لاعب الاتحاد، على تعادل الفريق أمام الفتح، اليوم السبت 2-2، في إطار الجولة الثانية من الدوري.
واعتذر المولد للجمهور، خلال لقاء تلفزيوني لها عقب المباراة، قائلًا : لنتيجة مرضية للطرفين، و أكرر اعتذاري لجماهير الاتحاد.
وأضاف : المباراة كان بها فرص عديدة، و نسعى للتعويض أمام الأهلي في الديربي، وسنقدم الأفضل في المباريات القادمة إن شاء الله.
ويذكر أنه بهذه النتيجة خطف الاتحاد نقطة واحدة في الجولتين؛ ليصبح في المركز الحادي عشر ، فيما يحتل الفتح المركز الرابع بـ 4نقاط.