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بالفيديو.. "فهد المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "فهد المولد" يعتذر لجمهور الاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق فهد المولد لاعب الاتحاد، على تعادل الفريق أمام الفتح، اليوم السبت 2-2، في إطار الجولة الثانية من الدوري.

واعتذر المولد للجمهور، خلال لقاء تلفزيوني لها عقب المباراة، قائلًا : لنتيجة مرضية للطرفين، و أكرر اعتذاري لجماهير الاتحاد.

وأضاف : المباراة كان بها فرص عديدة، و نسعى للتعويض أمام الأهلي في الديربي، وسنقدم الأفضل في المباريات القادمة إن شاء الله.

ويذكر أنه بهذه النتيجة خطف الاتحاد نقطة واحدة في الجولتين؛ ليصبح في المركز الحادي عشر ، فيما يحتل الفتح المركز الرابع بـ 4نقاط.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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