شاهد.. قيادي من مليشيات السلطان مراد يفجر مفاجأة: أردوغان سيرسل مرتزقة سوريين لقطر

وكالات (صدى):
طلب قيادي من ميليشيات السلطان مراد التركمانية مرتزقة للتجنيد إلى أذربيجان، وجاء ذلك خلال تسجيل مسرب له.
وأكد القيادي خلال التسجيل المسرب أن العدد المطلوب كبير، لافتا أن هناك تجنيد مستقبلاً إلى قطر.
وفجر القيادي مفاجأة خلال التسريب الصوتي، قائلا إن أردوغان سيرسل مرتزقة سوريين لقطر لينضموا لنظرائهم الأتراك والإيرانيين والصوماليين في الدوحة.
وأسست المخابرات التركية ميليشيا " السلطان مراد "، التي تتكون نواته من عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجية قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.
وكانت الميليشيا المسلحة طلبت زيادة الدعم الرسمي من الرئيس التركي رجب طيب أرودوغان الذي وضع شرطين رئيسين هما: "زيادة العدد وتوسيع الرقعة"، ما أدى إلى دمج كتائب أخرى في صفوف لواء المراد سلطان، وخصصت أنقرة راتباً شهرياً بـ 150 دولار أمريكي لكل عنصر في الميليشيا التركمانية المسلحة.