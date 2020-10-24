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شاهد.. لحظة اقتحام لصيّن لأحد المحلات بالمملكة وتصرف شجاع من العمال

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة اقتحام لصيّن لأحد المحلات بالمملكة وتصرف شجاع من العمال

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام لصين محل بقالة في إحدى مناطق المملكة، لسرقة صندوق النقود، مما أشعل غضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبط اللصين وتوقيع عقوبة صارمة ضدهما.

ورصدت كاميرات المراقبة في محل البقالة، اللصين وهما يعتديان على العاملين في المحل بعد سرقة صندوق النقود، ولكن أثناء محاولة هربهما أغلق أحد العمال عليهما الباب.

ووثق الفيديو تبادل الضربات بين اللصين والعامل الذي بقي داخل البقالة حتى يتمكنا من الخروج، إلا أن محاولتهما فشلت بسبب إغلاق العامل الذي خرج من المكان للباب بإحكام.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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