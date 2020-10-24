بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته

ماجد محمد (صدى):
أستأنف فريق الهلال اليوم السبت، تدريباته بعد أن منحه مدير الجهاز الفني الروماني " رازفان لوشيسكو " راحة عن التدريبات يوم أمس.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي " فهد بن سعد بن نافل ".
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة رئيسية في لقاء " أبها "، بالإضافة إلى تطبيقات فنية وتكتيكية ومناورة للبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
وشارك الحارس " حبيب الوطيان " في تدريبات الفريق، وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي إجراءات توقيع انتقاله.