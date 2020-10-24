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بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته

Time منذ 9 دقائق
Views 1253
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته

ماجد محمد (صدى):
أستأنف فريق الهلال اليوم السبت، تدريباته بعد أن منحه مدير الجهاز الفني الروماني " رازفان لوشيسكو " راحة عن التدريبات يوم أمس.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي " فهد بن سعد بن نافل ".

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة رئيسية في لقاء " أبها "، بالإضافة إلى تطبيقات فنية وتكتيكية ومناورة للبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

وشارك الحارس " حبيب الوطيان " في تدريبات الفريق، وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي إجراءات توقيع انتقاله.

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أحدث التعليقات

خالد
ههه مايحتاج تطلب عنوانه ومعلومات عنه . مكالمه منك ياتركي وتجيبه كله بكبره عندك .
خالد
قال تعالى : إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. غشيمه وبلهاا ..
إبن سمومة
يبدو إنها سقطة النهاية، أو السقوط الأخير،،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ...

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