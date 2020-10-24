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بالفيديو.. " الملكية الفكرية " تحظر أكثر من 250 موقع إلكتروني لانتهاكهم حقوق المسلسلات وبث مباريات

Time منذ 18 دقيقة
Views 1335
بالفيديو.. " الملكية الفكرية " تحظر أكثر من 250 موقع إلكتروني لانتهاكهم حقوق المسلسلات وبث مباريات

عادل الحربي (صدى):
قال المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية محمد الحسن إن الهيئة في طريقها لحظر أكثر من 250 موقع إلكتروني يقوم بانتهاك حقوق المسلسلات وبث المباريات.

واشتملت تلك المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها.

وجاء ذلك عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات.

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أحدث التعليقات

خالد
قال تعالى : إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون .
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. غشيمه وبلهاا ..
إبن سمومة
يبدو إنها سقطة النهاية، أو السقوط الأخير،،
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه بس حلوة رايحات للعرس على دينا، أتوقع شكلهن عاملات في مصنع،أو شركة..

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