3 شروط لإجراء الاختبارات النهائية حضوريًا

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم، اليوم السبت، بيانًا تفصيليلًا عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الذي يتزامن مع استمرار أزمة فيروس كورونا الجديد.
وكشفت التعليم أن الاختبارات ستكون عن بُعد؛ إلا أنه يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضوريًا للفصل الدراسي في حالة توفر 3 شروط.
وتضمنت الـ 3 شروط الأتي: موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالبة، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات