بالفيديو.. رصاصة حوثية تخترق عنق مسن وهو نائم داخل منزله

فهمي محمد (صدى):
استهدفت الميليشيات الحوثية منازل المواطنين والأحياء السكنية في المدينة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية وجرائمها بحق المدنيين.
ولقى مواطن يدعى طالب داوود خضيري مصرعه، والبالغ من العمر 75 عاماً وهو نائم في منزله الكائن بالأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.
وكانت المليشيات الحوثية قد هجّرت كافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.
يذكر أن القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اخمدت نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروقات الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.