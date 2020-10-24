إصابة أحد المتطوعين في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة

عادل الحربي (صدى):
أصيب أحد المتطوعين في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة الذي التهم الأشجار والأعشاب.
ووفقا لقناة الإخبارية فإن أحد المتطوعين في إخماد حريق تنومة أصيب، ويأتي ذلك بعدما تمت السيطرة على 80% من حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية ولا تزال فرق الدفاع المدني تحاول إخمادها.
وشاركت شركة أرامكو بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة، وتساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.
وكانت فرق الدفاع المدنى نجحت فى محاصرة حريق تنومة، لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.
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