كريستيانو يورط يوفنتوس قبل لقاء برشلونة

وكالات (صدى):
أكد أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس، اليوم السبت، أن لاعبه كريستيانو رونالدو لن يخوض المواجهة معهم أمام برشلونة، إضافة للغياب عن مواجهة هيلاس فيرونا.
وقال مدرب "اليوفي" : " طبقا للوضع الحالي، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام هيلاس فيرونا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم تظهر بعد نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة به".
وكانت وسائل إعلام برتغالية قالت الخميس الماضي أن الفحوص الجديد لرونالدو جاءت بنتائج إيجابية وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ويشترط الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن تأتي فحوص اللاعبين المعزولين بنتائج سلبية قبل أسبوع من المباراة، وهو ما يعني غياب رونالدو عن مباراة برشلونة.
وقال بيرلو: "حتى الليلة الماضية، لم يكن هناك أي جديد بشأن كريستيانو، نحن بانتظار نتائج المسحة."