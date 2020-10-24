الأعداد السابقة للصحيفة

إعادة فتح الطرق شمال تنومة عقب السيطرة على 80% من الحريق " فيديو "

Time منذ 37 دقيقة
Views 1430
إعادة فتح الطرق شمال تنومة عقب السيطرة على 80% من الحريق " فيديو "

محمد بن طحيطح (صدى):
أعادت أمانة عسير فتح الطرق شمال تنومة بعد إخماد أكثر من 80% من النيران.

وقال مراسل الإخبارية إن الطرق التي فتحت من قبل أمانة عسير من أجل وصول رجال الدفاع المدني لمستوى أقرب للحريق تحسبا لأي إجراء طارئ خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن الطيران الاستطلاعي من أرامكو يراقب تحركات الحريق، مؤكدا:" لم يتبق إلا بؤر بسيطة فقط ورجال الدفاع المدني تحاول إطفائها ".

ولفت إلى تشكيل لجنة مسبقة لمواجهة هذا الحريق، بالإضافة إلى وجود فرق مدعمة من أمانة منطقة عسير التي وفرت صهاريج المياه لتوزيعها على آليات الدفاع المدني.

وأوضح أن أفراد الدفاع المدني ينتشرون في المنطقة بالمعدات الثقيلة وصهاريج المياه، مبينا أنه لايوجد أي توسع للحريق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ماهو بخر القطو ..
ابو محمد 😎 ✍️
علامكم يا صبيّان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
وماات ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ...

أخر الأخبار

سبب وجود 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المسجد الحرام
سبب وجود 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المسجد الحرام
Time منذ 44 ثانية Views 1023
أخصائية نفسية توضح كيفية التعامل مع عناد الزوج (فيديو)
أخصائية نفسية توضح كيفية التعامل مع عناد الزوج (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1189
ردة فعل اجنبية بعد زيارة الصحاري
ردة فعل اجنبية بعد زيارة الصحاري
Time منذ 9 دقائق Views 236
القرود ماخلت احد في حاله
القرود ماخلت احد في حاله
Time منذ 10 دقائق Views 230
احتفال مشجع ينتهي بحادث
احتفال مشجع ينتهي بحادث
Time منذ 10 دقائق Views 201
شاهد.. رجل يقتل زوجته ويسجل فيديو تقشعر له الأبدان: «كانت تخونني»
شاهد.. رجل يقتل زوجته ويسجل فيديو تقشعر له الأبدان: «كانت تخونني»
Time منذ 21 دقيقة Views 678
" التجارة " توضح سياسة استبدال واسترجاع السلع
" التجارة " توضح سياسة استبدال واسترجاع السلع
Time منذ 26 دقيقة Views 1478
شاهد.. حريق يلتهم منزلًا كاملًا بمكة والقرآن الكريم هو الناجي الوحيد
شاهد.. حريق يلتهم منزلًا كاملًا بمكة والقرآن الكريم هو الناجي الوحيد
Time منذ 31 دقيقة Views 1533
إعادة فتح الطرق شمال تنومة عقب السيطرة على 80% من الحريق " فيديو "
إعادة فتح الطرق شمال تنومة عقب السيطرة على 80% من الحريق " فيديو "
Time منذ 37 دقيقة Views 1430
شاهد.. لحظة انهيار هاني شاكر على الهواء: «ربنا ما يوري حد فراق الضنا»
شاهد.. لحظة انهيار هاني شاكر على الهواء: «ربنا ما يوري حد فراق الضنا»
Time منذ 40 دقيقة Views 1206