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بالفيديو.. "الصحة": نواجه ضغط من زيادة نشاط كورونا من جديد ومازلنا في الموجة الأولى

Time منذ 46 دقيقة
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بالفيديو.. "الصحة": نواجه ضغط من زيادة نشاط كورونا من جديد ومازلنا في الموجة الأولى

عادل الحربي (صدى):
قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إننا نواجه ضغط من زيادة بعض نشاط المرض ولم نخرج من الموجة الأولي مع تسجيل مستويات منخفضة من المرض.

وأضاف عسيري خلال مداخلة هاتفية عبر الإخبارية:"  الأيام الماضية لاحظنا أن وتيرة الانخفاض قلت نوعا ما "، مبينا:" لازال أمامنا وقت للتخلص من المرض ومنع الموجة الثانية لكورونا ".

وأوضح عسيري أن الإصابات الأخيرة وقعت بين فئة الشباب، محذرا من التهاون بالإجراءات الوقائية، متابعا:" الإلتزام المستمر هو الحل الوحيد للتخلص من المرض ".

وكانت الصحة أعلنت عن تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ماهو بخر القطو ..
ابو محمد 😎 ✍️
علامكم يا صبيّان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
وماات ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ...

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