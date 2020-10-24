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حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد في مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد في مناطق المملكة

مكة المكرمة (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طقس الغد سيكون مستقر على معظم مناطق المملكة.، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشارت الأرصاد في تقريرها أن السماء تكون غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

وأضافت أن الرياح السطحية الشرقية في البحر الاحمر تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15_38كم/ساعة ، ويصل ارتفاع الموج إلى نصف المتر إلى متر ونصف

وتتحول الرياح السطحية الغربية في الخليج العربي إلى شمالية غربية بسرعة 15/35 ساعة ، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ماهو بخر القطو ..
ابو محمد 😎 ✍️
علامكم يا صبيّان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
وماات ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم خونة مجرمون ...

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