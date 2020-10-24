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«جستنيه»‏: لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة

Time منذ 57 دقيقة
Views 2074
«جستنيه»‏: لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بعد العقوبات التي أصدرتها ضد الوحدة وضمك ولاعب النصر.

وقال عدنان جستنيه: " سبحان الله لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة لم نعهدها في حالات سابقة قامت بتجميدها وحفظها في الإدراج، هذه الفروقات في أسلوب التعامل يثير علامات استفهام وتعجب حول منافسة رياضية يأمل الجميع أن يسودها العدل والمساواة تطبقيا عملياً من كافة اللجان، دون أي استثناءات تعرقل العدالة " .

وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، قد أصدرت اليوم 3 قرارات انضباطية بحق نادي الوحدة، ولاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما، ولاعب نادي النصر عبدالله مادو.

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لجنة الانضباط تصدر 3 قرارات ضد الوحدة ولاعب النصر وضمك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ... .. ياله من مقروود والريس داعي عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آهاااهـ .. .. هكذا إذاً التدريب الناعم اللبيب ....انا ماكنتش عارف....!!
QLQ
... ع القوة
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من هبلا ومصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ... .. بس كيف يسحب السياره على نفسه ، وهي معلقه فوق راسه ................!!! .. يمكن ناوي ينتحر ..

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