«جستنيه»‏: لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بعد العقوبات التي أصدرتها ضد الوحدة وضمك ولاعب النصر.
وقال عدنان جستنيه: " سبحان الله لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة لم نعهدها في حالات سابقة قامت بتجميدها وحفظها في الإدراج، هذه الفروقات في أسلوب التعامل يثير علامات استفهام وتعجب حول منافسة رياضية يأمل الجميع أن يسودها العدل والمساواة تطبقيا عملياً من كافة اللجان، دون أي استثناءات تعرقل العدالة " .
وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، قد أصدرت اليوم 3 قرارات انضباطية بحق نادي الوحدة، ولاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما، ولاعب نادي النصر عبدالله مادو.
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