آبل تعلن عن أسعار و مواصفات هواتف ايفون 12 برو Max

وكالات (صدى):
كشفت شركة آبل الأمريكية أن سلسلة هواتف iPhone 12، تضم ثلاثة طرز أخرى أيضًا وهي: iPhone 12 القياسي و iPhone 12 Pro Max بالإضافة إلى iPhone 12 mini.
كانت شركت أبل قد طرحت هواتف ايفون 12 برو Max
في الأسواق أمس الجمعة، ووفقا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن سعر ايفون 12 برو ماكس max في السعودية كالتالي:
الموديل السّعر بالدّولار السّعر بالرّيال السّعوديّ
iPhone 12 pro 128GB 999 دولاراً أمريكيّاً 3,747 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 pro 256GB 1,099 دولاراً أمريكيّاً 4,122 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 pro 512GB 1,299 دولاراً أمريكيّاً 4,873 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 pro max 128GB 1,099 دولاراً أمريكيّاً 4,122 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 pro max 256GB 1,199 دولاراً أمريكيّاً 4,497ريالاً سعوديّا
iPhone 12 pro max 512GB 1,399 دولاراً أمريكيّاً 5,248 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 64GB 799 دولاراً أمريكيّاً 2,997 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 128GB 849 دولاراً أمريكيّاً 3,184 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 256GB 949 دولاراً أمريكيّاً 3,560 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 mini 64GB 699 دولاراً أمريكيّاً 2,622 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 mini 128GB 749 دولاراً أمريكيّاً 2,809 ريالاً سعوديّا
iPhone 12 mini 256GB 849 دولاراً أمريكيّاً 3,184 ريالاً سعوديّا
وعن مواصفات iPhone 12 Pro، تحتوي شرائح SIM النسخة الدولية من iPhone 12 على فتحة واحدة لبطاقة SIM، بينما تم تزويد النسخة المصدرة إلى الصين بخطين،
ويبلغ أبعاد الهاتف طول iPhone 12 Pro 14.67 سم وعرضه 7.15 سم وسمكه 0.74 سم، كما أن الجزء الأمامي والخلفي للهاتف مصنوعين من زجاج Gorilla Glass، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويزن 189 جرامًا.
و تتمتع هواتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، ودقة هذه الشاشة 1170 بكسل × 2532 بكسل، وتبلغ كثافة بكسلاتها 460 بكسل / بوصة، وتغطي الشاشة المذكورة 86% من واجهة الهاتف، كما أن جميع إصدارات iPhone 12 Pro مزودة بكاميرا رئيسية بعدسة ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن لهذه العدسة التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K.
وتصل السعة التخزينية لبعض إصدارات iPhone 12 Pro إلى 512 جيجابايت، بينما تبلغ سعة التخزين لبعض الإصدارات 128 جيجابايت فقط، ويزود الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع، بالإضافة إلى مستشعر القرب ومستشعر الضغط ومستشعر التعرف على الوجه،
كما قامت شركة آبل بتزويد iPhone 12 Pro ببطارية يمكنها تشغيل الهاتف حتى 17 ساعة عند تشغيل ملفات الوسائط المتعددة في وضع الاستعداد، ويمكن لهذه البطارية تشغيل الجهاز حتى 65 ساعة عند تشغيل الملفات الصوتية فقط.
ويتمتع هاتف ايفون 12 برو Max بمميزات عديدة، حيث يشتمل الهاتف على معالج Apple A14 Bionic سداسي النواة بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات Apple GPU رباعية النوى لتوفير أفضل أداء عند تشغيل تطبيقات مختلفة، و يوفر الهاتف تجربة تصوير ممتعة مع الكاميرا الرئيسية بثلاث عدسات، كما يمكنه مقاومة الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة، كما أنه هاتف مقاوم للأتربة بتصنيف IP68 أيضًا.