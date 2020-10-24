الهلال يعرض 12 مليونًا في ثلاث سنوات لضم فييتو

نواف السالم (صدى):
كشفت الصحف البرتغالية عن المزيد من التفاصيل حول صفقة انتقال لاعب لشبونة فييتو إلى نادي الهلال، والتي لم يتم حسم أمرها حتى الأن.
وقال موقع "ABOLA"، البرتغالي إن اللاعب تلقى عرضًا وصفه بالخيالي من الهلال؛ حيث عرض الأزرق على اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عقدا لمدة ثلاثة مواسم بقيمة أربعة ملايين يورو في الموسم ، ما يعني أنه سيحصل على 12 مليون يورو.
وأكد الموقع على أن هذا الرقم أكبر بعدة مرات مما يكسبه اللاعب في سبورتنج ، حيث يتلقى 1.4 مليون يورو في الموسم الواحد ، لكن مع اضطرار نادي ألفالاد إلى دفع ثلاثة ملايين سنويًا بسبب الضرائب.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة بين الهلال ولشبونة ثمانية ملايين يورو.