الأعداد السابقة للصحيفة

النصر في طريقه للتعاقد مع المدرب الإيطالي سباليتي

Time منذ ساعة
Views 1909
النصر في طريقه للتعاقد مع المدرب الإيطالي سباليتي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن المدرب الإيطالي المدير الفني السابق لروما، سباليتي، اقترب من تولي القيادة الفنية لفريق النصر.

وذكرت التقارير، أنه بعد عام نصف من التوقف، أصبح سباليتي أحد المرشحين لتدريب النصر بعد إقالة فيتوريا، الذي خسر أول جولتين في الدوري؛ فيما بدأ نادي النصر مشواره في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالهزيمة أمام الفتح والتعاون.

وتجدر الإشارة، إلى أن النصر يلتقي نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ... .. ياله من مقروود والريس داعي عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آهاااهـ .. .. هكذا إذاً التدريب الناعم اللبيب ....انا ماكنتش عارف....!!
QLQ
... ع القوة
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من هبلا ومصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ... .. بس كيف يسحب السياره على نفسه ، وهي معلقه فوق راسه ................!!! .. يمكن ناوي ينتحر ..

أخر الأخبار

الأمير سطام يفحم المسىيئين للأديان ويوجه لهم رسالة نارية
الأمير سطام يفحم المسىيئين للأديان ويوجه لهم رسالة نارية
Time منذ 8 دقائق Views 1234
أنت مؤثر
أنت مؤثر
Time منذ 29 دقيقة Views 162
رحلة طيران كادت تنتهي بمأساة
رحلة طيران كادت تنتهي بمأساة
Time منذ 30 دقيقة Views 286
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 34 دقيقة Views 303
العسكري جاب العيد فيهم
العسكري جاب العيد فيهم
Time منذ 34 دقيقة Views 287
«جستنيه»‏: لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة
«جستنيه»‏: لجنة الانضباط تحركت على غير العادة بسرعة
Time منذ 56 دقيقة Views 2065
بالفيديو.. شاب يحرق سيارته المرسيدس بعبوة بنزين
بالفيديو.. شاب يحرق سيارته المرسيدس بعبوة بنزين
Time منذ ساعة Views 383
آبل تعلن عن أسعار و مواصفات هواتف ايفون 12 برو Max
آبل تعلن عن أسعار و مواصفات هواتف ايفون 12 برو Max
Time منذ ساعة Views 1699
النصر في طريقه للتعاقد مع المدرب الإيطالي سباليتي
النصر في طريقه للتعاقد مع المدرب الإيطالي سباليتي
Time منذ ساعة Views 1909
بالفيديو.. أول مدربة سعودية للفروسية تتحدث عن بداية مشوارها
بالفيديو.. أول مدربة سعودية للفروسية تتحدث عن بداية مشوارها
Time منذ ساعة Views 1647