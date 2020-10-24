النصر في طريقه للتعاقد مع المدرب الإيطالي سباليتي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن المدرب الإيطالي المدير الفني السابق لروما، سباليتي، اقترب من تولي القيادة الفنية لفريق النصر.
وذكرت التقارير، أنه بعد عام نصف من التوقف، أصبح سباليتي أحد المرشحين لتدريب النصر بعد إقالة فيتوريا، الذي خسر أول جولتين في الدوري؛ فيما بدأ نادي النصر مشواره في النسخة الجارية من بطولة الدوري بالهزيمة أمام الفتح والتعاون.
وتجدر الإشارة، إلى أن النصر يلتقي نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.