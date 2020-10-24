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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

Time منذ ساعة
Views 1523
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي " أخصائي التطوير التنظيمي " .

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ... .. ياله من مقروود والريس داعي عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آهاااهـ .. .. هكذا إذاً التدريب الناعم اللبيب ....انا ماكنتش عارف....!!
QLQ
... ع القوة
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من هبلا ومصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ... .. بس كيف يسحب السياره على نفسه ، وهي معلقه فوق راسه ................!!! .. يمكن ناوي ينتحر ..

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