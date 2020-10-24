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"الزكاة والدخل" توضح الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

Time منذ 12 دقيقة
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"الزكاة والدخل" توضح الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء 14 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية .

وأوضحت أنه يعفى من ضريبة التصرفات العقارية إذا كان التصرف بالهبة بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية ، أو إن كان التصرف بهدف توزيع تركة للورثة ، أو إن كان التصرف بدون مقابل كالوقف الأهليأو الخيري .

كما لا تفرض الضريبة إذا كان لتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط التجاري ، أو إذا كان التصرف قسري كحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

كما لا تفرض إذا كان التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي ، أو إن كان نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان ، أو نقل الملكية قبل سريان الضريبة شرط عدم حدوث تغيير في بنود العقد أو تغيير من أطرافه .

كما لا تفرض الضريبة إن كان التصرف في العقار لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق ، أو إذا كان أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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