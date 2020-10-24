بالفيديو.. الإطاحة بعصابة استولت على 12 مليون ريال بالنصب عبر منصات تجارية وهمية

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا في تحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال خارج المملكة بطرق غير نظامية .
كما تم القبض على أربعة مقيمين يتاجرون في شرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم وتم ضبط أكثر من 3000 شريحة ، وأجهزة جوالات وقراءة البصمة .
ونجحت الجهات الأمنية في القبض على خمسة أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية عن عمليات احتيال مالي لشخص خارج المملكة امتهن إنشاء منصات وهمية تنتحل أسماء تجارية والتسويق لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مكنته من إجراء 120 عملية احتيال مالي واستولوا على ما يقرب من 12 مليون ريال وتم تحويلها بالعملة الرقمية البتكوين .
وتم القبض على مواطن ومقيم وعدد من مخالفي نظام الإقامة بعد التورط في عدد من جرائم السلب بالثوة في الرياض ، وغيرها من الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها جميعاً .