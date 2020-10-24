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أمانة الأحساء تعلق على واقعة غرق طفل في إحدى البحيرات

Time منذ 24 دقيقة
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أمانة الأحساء تعلق على واقعة غرق طفل في إحدى البحيرات

الأحساء (صدى):
علقت أمانة الأحساء، اليوم السبت، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية، حول غرق طفل يبغ من العمر سنيتن في أحد بحيرات شاطئ العقير يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر 2020.

وأوضحت أمانة الأحساء، في بيان لها، أنه تم عمل البحيرة منذ بداية 2017، بهدف المحافظة على الحياة البيئية وزراعة نباتات مائية من البيئة المحيطة، وجعلها مناسبة العيش عدد من الأسماك، وهناك بحيرة أخرى موجودة بالعقير من بداية 2016، والتي روعي فيها جماليات الموقع من الأشجار والمسطحات الخضراء.

وأشارت الأمانة، إلى أن البحيرة المشار إليها تبعد عن شاطئ البحر بمسافة تقل عن 50 متر 3- عمق البحيرة لا يتجاوز 50 سم، وأجزاء أخرى لا تقل عن 30 سم، فيما توجد حول البحيرة عدد 3 لوحات تحذيرية وواضحة، مكتوب عليها: «ممنوع السباحة، يجب الحذر مسؤولية الأطفال على ذويهم».

ومن جانبها، تقدمت أمانة الأحساء إلى ذوي الطفل بخالص التعازي، داعين المولى القدير الأجر لوالديه وشفيعا مجابة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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