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لجنة الانضباط تصدر 3 قرارات ضد الوحدة ولاعب النصر وضمك

Time منذ 28 دقيقة
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لجنة الانضباط تصدر 3 قرارات ضد الوحدة ولاعب النصر وضمك

الرياض (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 3 قرارات انضباطية بحق نادي الوحدة، ولاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما، ولاعب نادي النصر عبدالله مادو.

وقررت اللجنة مخالفة نادي الوحدة بعد تأخره في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني أثناء مباراتهم ضد القادسية، وذلك حسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها ( 000 ,10) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما غرمت لاعب النصر عبدالله مادو بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (الفلاش إنتر فيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك غرمت لاعب نادي ضمك كريستيان فرانكو ليما بعد قيامه باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام الرائد، وذلك حسب ماورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجميع القرارات السابقة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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