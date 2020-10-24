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"الموارد البشرية": الحطاب الكفيف "موظف" ولا تنطبق عليه ضوابط معاش الضمان

Time منذ 33 دقيقة
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"الموارد البشرية": الحطاب الكفيف "موظف" ولا تنطبق عليه ضوابط معاش الضمان

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع حالة المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ، والتي سلطت " صدى " الضوء عليه .

وأكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم التواصل مع المواطن ودراسة حالته واتضح أنه موظف ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي .

وأشار متحدث الوزارة أن نجل المواطن المشار إلى حالته في الفيديو أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في الوزارة .

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الإخصائيين ، وتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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