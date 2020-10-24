"الموارد البشرية": الحطاب الكفيف "موظف" ولا تنطبق عليه ضوابط معاش الضمان

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع حالة المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ، والتي سلطت " صدى " الضوء عليه .
وأكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم التواصل مع المواطن ودراسة حالته واتضح أنه موظف ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي .
وأشار متحدث الوزارة أن نجل المواطن المشار إلى حالته في الفيديو أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في الوزارة .
وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الإخصائيين ، وتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان .
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