أغويرو يضع شرطًا للاعتذار عن تصرفه المشين

وكالات (صدى):
كشف مدرب مانششر ستي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اليوم السبت، إن لاعبه سيرغيو أغويرو، مستعد لتقديم اعتذار عن تصرفه الذي وصف بـ"المشين" ضد مساعدة حكم خلال مباراة محلية قبل أيام.
وقال غوارديولا، أنه لم يتحدث مع أغويرو بشأن تصرفه، لكنه أكد ثقته بأنه في حال أعربت المساعدة عن شعورها بالضرر، فإن اللاعب سيعتذر حتما؛ حيث كان أغويرو قد وضع يده خلال أحداث مباراة أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، بوضع يده على كتف الحكم المساعد سيان ماسي-إليس، بعد أن أشارت في كرة مشتركة إلى رمية جانب لصالح أرسنال،
وفي السياق نفسه، حاول غوارديولا احتواء الموقف الأسبوع الماضي، عندما قال إنه ليس لدى الأرجنتيني أغويرو نوايا سيئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاحتكاك شائع في ملاعب كرة القدم.