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أغويرو يضع شرطًا للاعتذار عن تصرفه المشين

Time منذ 53 دقيقة
Views 1770
أغويرو يضع شرطًا للاعتذار عن تصرفه المشين

وكالات (صدى):
كشف مدرب مانششر ستي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اليوم السبت، إن لاعبه سيرغيو أغويرو، مستعد لتقديم اعتذار عن تصرفه الذي وصف بـ"المشين" ضد مساعدة حكم خلال مباراة محلية قبل أيام.

وقال غوارديولا، أنه لم يتحدث مع أغويرو بشأن تصرفه، لكنه أكد ثقته بأنه في حال أعربت المساعدة عن شعورها بالضرر، فإن اللاعب سيعتذر حتما؛ حيث كان أغويرو قد وضع يده خلال أحداث مباراة أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، بوضع يده على كتف الحكم المساعد سيان ماسي-إليس، بعد أن أشارت في كرة مشتركة إلى رمية جانب لصالح أرسنال،

وفي السياق نفسه، حاول غوارديولا احتواء الموقف الأسبوع الماضي، عندما قال إنه ليس لدى الأرجنتيني أغويرو نوايا سيئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاحتكاك شائع في ملاعب كرة القدم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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