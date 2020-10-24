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16 وظيفة شاغرة في مركز كفاءة الطاقة

Time منذ ساعة
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16 وظيفة شاغرة في مركز كفاءة الطاقة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي 2

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.

- 2+ سنوات خبرة في إدارة المشاريع.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

2- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال

- +4 سنوات خبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

3- مدير الإستراتيجية والتعاون الدولي:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير.

- أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع - دور كبير في الإدارة.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

4- مستشار العلاقات العامة والتوعية:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها

- 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

5- أخصائي استخبارات البيانات:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة أو علوم البيانات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، يفضل الماجستير.

- أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال تقني متعلق بالطاقة

6- مهندس صناعة:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

- 2+ سنوات خبرة فنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).

- يفضل معرفة كفاءة الطاقة / الخبرة المطلوبة ، خاصة في القطاعات الصناعية

7- مهندس صناعة:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير.

- 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

8- أخصائي قانوني أول:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في القانون أو تخصص مشابه.

- المفضل: ماجستير في القانون أو تخصص مشابه.

- 6 + سنوات خبرة في المؤسسات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية.

9- مهندس نقل:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الصناعية

- 4+ سنوات في قطاع النقل

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

10- مستشار:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة

- 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

11- مهندس مرافق:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

- 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه والتوليد المشترك)

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

12- مهندس مباني:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية. يفضل درجة الماجستير.

- 4+ سنوات في قطاع المباني.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

13- مهندس مباني:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الصناعية أو الميكانيكية. يفضل درجة الماجستير.

- 2+ سنوات خبرة فنية في قطاع المباني.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

14- اخصائي مرافق:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

- خبرة فنية تزيد عن 6 سنوات في مجال كفاءة الطاقة مع التركيز الجزئي أو الكامل في المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ، النقل والتوزيع ، تحلية المياه والتوليد المشترك)

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

15- مدير تكنولوجيا المعلومات:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الشبكة / الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات أو تخصص مشابه

- أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / إدارة المعرفة ، بما في ذلك التقدم من الدور الفني إلى الدور الإداري ، بشكل مثالي في مؤسسة ذات حجم مماثل

- إجادة اللغة الإنجليزية

16- مدير الأمن السيبراني:

الشروط المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.

- خبرة تزيد عن 10 سنوات في الأمن السيبراني مع 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأشار المركز إلى أن التقديم متاح الآن من يوم الخميس الموافق 5-3-1442هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما يتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة، عبر موقع لينكد إن من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. بعض الاعلاميين ، يطيرون باالعجه ، ويكبرون الموضوع ويهولونه ، ولماتنكشف الامور يطلع كلامهم فشوش ومغشوش .. .. لا بد ان يحاسبوا ويوقفوا عند حدهم ، لتشويههم سمعة الوطن والمواطن ..
احمد
تتكلم تروح بأبو زعبل.... اللهم إني اسألك حسن الخاتمه
سنافي
ودي اهديلك أغنيه أسمها يادكتور حق الفنان علي بن محمد وبعدها أعظ خشمك هههههههههههههههههههه‍هه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. هذا يذكرني بقهوة حوا ، في جده .. .. يازمان الزمن ... كل شي تغير .. سبحان من لا يتغير ..

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