16 وظيفة شاغرة في مركز كفاءة الطاقة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي 2
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.
- 2+ سنوات خبرة في إدارة المشاريع.
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
2- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال
- +4 سنوات خبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
3- مدير الإستراتيجية والتعاون الدولي:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير.
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع - دور كبير في الإدارة.
- إتقان اللغة الإنجليزية.
4- مستشار العلاقات العامة والتوعية:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
- 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
5- أخصائي استخبارات البيانات:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة أو علوم البيانات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، يفضل الماجستير.
- أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال تقني متعلق بالطاقة
6- مهندس صناعة:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
- 2+ سنوات خبرة فنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).
- يفضل معرفة كفاءة الطاقة / الخبرة المطلوبة ، خاصة في القطاعات الصناعية
7- مهندس صناعة:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير.
- 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
8- أخصائي قانوني أول:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في القانون أو تخصص مشابه.
- المفضل: ماجستير في القانون أو تخصص مشابه.
- 6 + سنوات خبرة في المؤسسات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية.
9- مهندس نقل:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الصناعية
- 4+ سنوات في قطاع النقل
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
10- مستشار:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة
- 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
11- مهندس مرافق:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
- 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه والتوليد المشترك)
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
12- مهندس مباني:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية. يفضل درجة الماجستير.
- 4+ سنوات في قطاع المباني.
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
13- مهندس مباني:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الصناعية أو الميكانيكية. يفضل درجة الماجستير.
- 2+ سنوات خبرة فنية في قطاع المباني.
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
14- اخصائي مرافق:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
- خبرة فنية تزيد عن 6 سنوات في مجال كفاءة الطاقة مع التركيز الجزئي أو الكامل في المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ، النقل والتوزيع ، تحلية المياه والتوليد المشترك)
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
15- مدير تكنولوجيا المعلومات:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في الشبكة / الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات أو تخصص مشابه
- أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / إدارة المعرفة ، بما في ذلك التقدم من الدور الفني إلى الدور الإداري ، بشكل مثالي في مؤسسة ذات حجم مماثل
- إجادة اللغة الإنجليزية
16- مدير الأمن السيبراني:
الشروط المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.
- خبرة تزيد عن 10 سنوات في الأمن السيبراني مع 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وأشار المركز إلى أن التقديم متاح الآن من يوم الخميس الموافق 5-3-1442هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما يتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة، عبر موقع لينكد إن من هنــــــــــا .