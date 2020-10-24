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شاهد.. فيديو يوثق الأضرار الناجمة عن حريق تنومة

Time منذ ساعة
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شاهد.. فيديو يوثق الأضرار الناجمة عن حريق تنومة

أبها (صدى):
تواصل قوات الدفاع المدني وطائرات الأمن ، عمليات إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة الذي نشب منذ أربعة أيام.

ووثقت قناة الاخبارية مقطع فيديو يظهر مادمرته النيران في جبل غلامة بتنومة ، وسط ملحمة يقودها الدفاع المدني وعدة جهات مشاركة لإخماد الحريق.

وقالت الإخبارية أن منذ اندلاع حريق جبل غلامة والجهات الحكومية تقدم الجهد الكبير ، لافتة إلى أن طيران الأمن يعلو بارتفاع ٩ آلاف قدم لمساندة فرق الدفاع المدني التي تتمركز بمحيط الجبل .

وأوضح فيديو الاخبارية أن ألسنة النيران قضت على مساحات واسعة من الأراضي، وتحولت جبال تنومة المرتفعة الخضراء ، إلي كميات من النيران، وودعت جبل غلامة أشجاره الخضراء وفقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أي خسائر بشرية.

وأشار تقرير إلى أن ال ٧٢ ساعة الماضية كانت عبارة عن جهود متكاملة للسيطرة علي هذا الحادث ، ولازالت هذه الجهود مستمرة للتأكد من السيطرة التامة .

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال هناك.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، الله لا تعمينا، ولا تردي لنا نصيب، في عز النهار،وصادم في شيول يمشي..
زعيم اااسيا
شايفه النصر يحسبها بطوله الهلال ٦٠بطوله ذهب بصوت وصوره مو زي ربعك خرقه وقراطيس وعلى لسان فلان اخذ بطوله قبل سنتين ٧دوري والان تقولون ١٧دوري شايفين الناس هنود تسوقونها علينا
واضح*** وصريح***
فقد حياته على قرن ثور..
ابو عبدالعزيز
أجل دكتور ههههههههههههههههههه وقلل من الرز واللحوم وكولو قرص جمر هههههه
فهد الشمري
جمال بلعمري قيمة عاليه لدفاع الاتحاد عميد الانديه.. اتمنى ان الخبر صحيح.. بالتوفيق للعميد الاتي... من قلب هلالي محب

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