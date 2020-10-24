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"آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو الحطاب الكفيف الذي يعاني نجله من الفشل الكلوي

Time منذ 31 دقيقة
Views 1712
"آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو الحطاب الكفيف الذي يعاني نجله من الفشل الكلوي

الرياض (صدى):
تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فيديو المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ويعاني نجله من الفشل الكلوي .

وأعاد " آل الشيخ " نشر الفيديو على موقع " تويتر " طالباً أي معلومات تدل عليه للتواصل معه ومساعدته على تخطي أزمته .

وكان الفيديو المتداول قد أظهر مواطن كفيف يعمل حطاب ويعاني طفله من الفشل الكلوي كما تعاني زوجته من المرض .

وحرص مواطنون على تسليط الضوء على الرجل الذي يكد دون يأس في عمله معرضاً نفسه للخطر مع فقدانه نعمة البصر ويحرص على توفير إحتياجات أسرته .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، الله لا تعمينا، ولا تردي لنا نصيب، في عز النهار،وصادم في شيول يمشي..
زعيم اااسيا
شايفه النصر يحسبها بطوله الهلال ٦٠بطوله ذهب بصوت وصوره مو زي ربعك خرقه وقراطيس وعلى لسان فلان اخذ بطوله قبل سنتين ٧دوري والان تقولون ١٧دوري شايفين الناس هنود تسوقونها علينا
واضح*** وصريح***
فقد حياته على قرن ثور..
ابو عبدالعزيز
أجل دكتور ههههههههههههههههههه وقلل من الرز واللحوم وكولو قرص جمر هههههه
فهد الشمري
جمال بلعمري قيمة عاليه لدفاع الاتحاد عميد الانديه.. اتمنى ان الخبر صحيح.. بالتوفيق للعميد الاتي... من قلب هلالي محب

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