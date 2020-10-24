"آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو الحطاب الكفيف الذي يعاني نجله من الفشل الكلوي

الرياض (صدى):
تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فيديو المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ويعاني نجله من الفشل الكلوي .
وأعاد " آل الشيخ " نشر الفيديو على موقع " تويتر " طالباً أي معلومات تدل عليه للتواصل معه ومساعدته على تخطي أزمته .
وكان الفيديو المتداول قد أظهر مواطن كفيف يعمل حطاب ويعاني طفله من الفشل الكلوي كما تعاني زوجته من المرض .
وحرص مواطنون على تسليط الضوء على الرجل الذي يكد دون يأس في عمله معرضاً نفسه للخطر مع فقدانه نعمة البصر ويحرص على توفير إحتياجات أسرته .
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