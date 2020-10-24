رئيس وزراء أثيوبيا يتحدى: سد النهضة مستمر وأديس أبابا لن ترضخ

وكالات (صدى):
تصاعدت أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالمشروع المثير للجدل في ظل رفضه من قبل مصر ووجود توترات حدودية بين إثيوبيا والسودان .
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على تمسك بلاده بسد النهضة ، وقال في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي رداً على الرئيس الأمريكي " ترامب " : لا توجد قوة في الأرض تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة .
وأضاف : توجيه تهديدات للبلاد أسلوب خاطئ وأديس أبابا لن ترضخ .
وكان " ترامب " قد أكد أن إثيوبيا أخلت بإتفاقها وكان يمكن أن تضع حد للأزمة المشتعلة مع مصر والسودان .
كما تصاعد الغضب في السودان بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت البلاد مؤخراً وأرجعتها إلى خطأ في مشروع السد الإثيوبي .