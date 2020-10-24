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بالفيديو.. قصة مواطن يربي تماسيح في جازان

Time منذ 35 دقيقة
Views 1547
بالفيديو.. قصة مواطن يربي تماسيح في جازان

جازان (صدى):
كشف مواطن في منطقة جازان غرب المملكة، عن قصته في تربية الحيوانات التي بدأت معه منذ الصغر حيث كان يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، ليغرم بعد ذلك بتربية التماسيح.

وقال المواطن في تقرير لقناة "العربية"، أنه بدأ بتربية الثعابين وذلك بثعبان "أبو السيور" الشهير ثم انتقلت هوايته إلى تربية ديب وتأليفه على البشر، ليصبح يربي التماسيح التي يشتريها منذ صغرها لتكبر ويصبح صعب التحكم فيها.

وفي السياق نفسه، أوضح الشاب أنه لديه حوالي 100 ثعبان متنوعة، لافتًا إلى أن أخطر ثعبان في المملكة هو الأسود الخبيث الذي يهاجم الجهاز العصبي والدموي.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
جيبوا الوافدات. لا تخلونهن يهجن. يمكن مسويات بلاء ومخفيات بنات غيرها او انهن خربانات ويخربن بنات خلق الله. اقبضوا عليهن يامال اللي مانيب قايل. لا تتركونهن
Moooka
أصحاب العقول في نعمه .. يا طاقيه 😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
أبوخالد-أبها.
طيب ايش علاقة تملكك لسياره ومنزل.. وتجاره.. بالانفتاح.. والانطلاق.. والتحرر والسفر يمينا وشمالا....... الخ. كل الامور التي ذكرتيها كانت متاحة للمرأة منذ الازل.. البيع والشراء.. والتجارة عموما.. كلها كانت متاحه.. يبقى قضية السفر بدون محرم.. هذه هي التي جد فيها الجديد.. وهذه.. ستعلمك الايام.. اين الصواب والاكمل لك كأمرأة.. ان يكون لك محرما يرعاك ويكون عونا لك. والا ان تتولي انتي امورك بنفسك في مواجهة مايضعف عنه بعض الرجال.. فكيف بأمرأة ضعيفة اصلا لم تخلق لهذه المواجهة ومقاومة التحديات التي هي من صميم عمل الرجل.. انتي ياحواء.. معززة مكرمة مصانة مخدومة من قبل ولي امرك.. ولكنك.. حينما تنفردين بمواجهة الرجال.. فانتي اصبحت فريسة يسهل اصطيادها.. ولقمة سائغة يسهل هضمها.. طبعا ليس كل الرجال.. ولكن ضعاف النفوس.. وعديمي المروءة.. وما اكثرهم.. الربط بين الرزق.. وبين تحرر المرأة وانطلاقتها بدون محرم.. ربط خاطئ.. وفيه تغرير وتدليس على من لايحسن فهم الامور.. ولكن لي نصيحة لك.. ولكل من تهوى الانطلاق والتحرر وحيدة بدون محرم.. اقترح عليكي.. ان تأخذي دورات في العاب الدفاع عن النفس.. من كاراتيه وتاكوندوا وملاكمه..... الخ.. ودورات في فهم اساليب بعض الرجال للايقاع بالمرأة.. حيث ان المرأة بحكم تركيبتها النفسيه حنونة صادقه لطيفة.. رحيمه.. فلابد ان يكون لديكي المام بتعامل الطرف الاخر.. فمفاجآت الطريق كثيره بارك الله فيكي يابنيتي المتحرره.. ستبدي لكي الايام ماكنتي جاهلة.. ويأتيكي بالاخبار.. من لم تزودي.
دن دون
يارب مايحسبوها بطولة

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