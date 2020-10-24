الشيخ "المنيع" يوضح حكم من رأى المنكر ولم ينكره ومدى وقوع الإثم عليه

الرياض (صدى):
كشف الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم الذي يرى المنكر ولا ينكره وما إذا كان يأثم .
وأكد الشيخ " المنيع " أن من يرى المنكر ولا ينكره فهو مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه يجب على المسلم أن ينكر ما نهى عنه الشرع ولكنه إذا لم يفعل ذلك فلا يكون خارج عن المله .
كما أشار إلى أن من لا ينكر ما نهى عنه الله تعالى يكون كمن اتبع هواه ومن اتبع هواه فقد ضل الطريق المستقيم .
واستشهد " المنيع " بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان " .